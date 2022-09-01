معلق مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي الليلة في الدوري الإنجليزي هو أمر أساسي يهتم بمعرفته متابعي الدوريات والبطولات الأوروبية، حيث أن مثل هذه المواجهات يلزم أن يكون معلقها من أبرز الأسماء في العالم التعليق العربي.

وسيحل اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 نادي مان يونايتد ضيفًا على ملعب "كينغ باور" لمواجهة ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ.

والجميع يترقب هذه المواجهة مساء اليوم، حيث أن الشياطين الحمر بدأوا باستعادة الروح القتالية في المباريات التي خاضوها الجولات الماضية، وينتظر أنصار اليونايتد أن يحقق تين هاغ اليوم الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي ليصبح في رصيده 9 نقاط.

أما ليستر سيتي يدخل مباراة اليوم على أمل تحقيق أول فوز له هذا الموسم، حيث أنه لم يحظى ببداية مثالية في المباريات الأولى وتعرض للخسارة 3 مرات، وحاليًا يتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة فقط.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي الليلة في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي الليلة في الدوري الإنجليزي هو المعلق المميز عصام الشوالي، ويعد الشوالي من أهم الأسماء في عالم التعليق العربي والذي دائمًا ما يكون المفضل للجميع للتعليق على أي مباراة في أي بطولة.

وسيتم بث مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي مساء اليوم 10:00 م بتوقيت السعودية على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

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