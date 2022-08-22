معلق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الليلة في الدوري الإنجليزي 22 أغسطس 2022 هو من بين المواضيع الأساسية التي يهتم لها عشاق المستديرة حول العالم، حيث دائمًا في مثل هذه المواجهات وخاصة بين الأندية الكبيرة يضيف المعلق مزيدًا من الحماس والإثارة.

ويحل اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022 نادي ليفربول ضيفًا على مان يونايتد على ملعب الأولد ترافورد في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليغ، حيث يسعى كلا الفريقين للخروج بالثلاث نقاط خاصة بعد النتائج المخيبة للآمال في أول جولتين.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الليلة في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الليلة في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي هو المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي، وهو معلق يمنح أجواءً خاصة لأي مباراة ويضفي الكثير من الحماس لا سيما في المواجهات المميزة بين الأندية الكبيرة مثل الريدز والشياطين الحمر.

المباراة سيتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، وسيشهد اليوم ملعب أولد ترافورد أول حضور للوافد الجديد من ريال مدريد إلى المان يونايتد البرازيلي كاسيميرو بحسب ما نقلته آخر التقارير.

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