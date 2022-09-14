معلق مباراة مان سيتي ودورتموند الليلة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء في دوري الأبطال.

ويستضيف اليوم مانشستر سيتي نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث كلا الفريقين لديهما 3 نقاط، ومواجهة اليوم ستكون حاسمة لمعرفة من سيترأّس المجموعة التي تضم كل إشبيلية وكوبنهاغن أيضًا.

معلق مباراة مان سيتي ودورتموند الليلة في دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة مان سيتي ودورتموند الليلة في دوري أبطال أوروبا هو المعلق المميز والمفضل لدى جميع محبي المواجهات الحماسية خليل البلوشي، حيث أن ليالي الأبطال لا يمكن أن تمر بدون التعليق الحماسي من البلوشي على أحداث قمة اليوم الأربعاء.

وسيتم بث مباراة مان سيتي ودورتموند الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتم اختيار beIN Sports 3 HD Premium لتكون بتعليق خليل البلوشي.

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