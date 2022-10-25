معلق مباراة مان سيتي ودورتموند الليلة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 سنتعرف عليه فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة.

مواجهة مهمة يصعب التكهن بنتيجتها ستجمع بين مانشستر سيتي ونظيره بوروسيا دورتموند اليوم في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ورغم أن كلا الفريقين في طريقهما للتأهل للدور المقبل، ولكن يبقى المركز الأول هو ما يسعى إليه سواء السيتي أو دورتموند لتأكيد الهيمنة والسيطرة على المجموعة.

معلق مباراة مان سيتي ودورتموند الليلة في دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة مان سيتي ودورتموند الليلة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو المعلق الجزائري حفيظ دراجي الذي سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة، ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري في الشرق الأوسط لدوري الأبطال، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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