معلق مباراة مان سيتي ونوتينغهام فورست الليلة في الدوري الإنجليزي يبحث عنه متابعي الدوري الأمتع والأقوى في العالم، حيث أن مثل هذه المباريات الحماسية تحتاج إلى معلق مميز يشعل أجواء اللقاء ويزيدها إثارة.

ويستضيف مساء اليوم الساعة 9:30 م بتوقيت السعودية بطل الدوري الإنجليزي مانشستر ستي نظيره نادي نوتينغهام فورست على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ.

وينتظر عشاق السيتزنز هذا اللقاء لمشاهدة المستوى المتألق الذي يقدمه نجوم السيتي هذا الموسم مثل رياض محرز وهالاند وسيلفا ودي بروين وغيرهم، تحت قيادة الفيلسوف بيب غوارديولا الذي يحتل المركز الثاني في الدوري حتى الآن خلف آرسنال صاحب المركز الأول.

معلق مباراة مان سيتي ونوتينغهام فورست الليلة في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة مان سيتي ونوتينغهام فورست الليلة في الدوري الإنجليزي هو المعلق المتميز حفيظ دراجي، الذي دائمًا ما يبدع ويمتع في مختلف المباريات والمنافسات التي يعلق عليها.

وسيتم بث مباراة مان سيتي ونوتينغهام فورست بتعليق حفيظ دراجي على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

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