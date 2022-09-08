معلق مباراة مان يونايتد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة بالإضافة إلى القناة الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

ومن المقرر أن يستضيف نادي مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الأوروبي نادي ريال سوسيداد الإسباني في الجولة الأولى من دور المجموعات، وستلعب المباراة بين جماهير الشياطين الحمر على مسرح الأحلام "أولد ترافورد".

معلق مباراة مان يونايتد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الأوروبي

معلق مباراة مان يونايتد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الأوروبي هو المعلق الجزائري حفيظ دراجي، حيث لا تكتمل مثل هذه المواجهات الحماسية بين الأندية الأوروبية إلّا بتعليق حماسي أيضًا من قبل معلق مميز مثل حفيظ دراجي.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة مان يونايتد وريال سوسيداد اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

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