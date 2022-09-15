معلق مباراة مان يونايتد وشيريف تيراسبول الليلة في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء.

ويتطلع اليوم مان يونايتد لتحقيق الفوز عند ملاقاة شيريف تيراسبول على ملعب "شريف" الساعة 7:45 م بتوقيت السعودية، حيث أن الشياطين الحمر تحت قيادة تين هاغ تعرضوا للهزيمة في المباراة الماضية في الدوري الأوروبي أمام ريال سوسيداد بنتيجة 1-0، وذلك بعد احتساب الحكم لضربة جزاء أثير حولها الكثير من الجدل لعدم صحتها.

معلق مباراة مان يونايتد وشيريف تيراسبول الليلة في الدوري الأوروبي

معلق مباراة مان يونايتد وشيريف تيراسبول الليلة في الدوري الأوروبي هو المعلق المصري علي محمد علي الذي دائمًا ما يشعل أجواء المباريات وخاصة في مثل هذه المواجهات في البطولات الأوروبية.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة مان يونايتد وشيريف تيراسبول عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

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موعد مباراة مان يونايتد وشيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة