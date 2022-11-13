معلق مباراة مان يونايتد وفولهام اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يخوض مانشستر يونايتد اليوم مواجهة خارج الديار أمام فولهام على ملعب "كرافين كوتاج" في إطار منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الجولة الأخيرة في البريميرليغ هذا العام، قبل أن تنطلق منافسات كأس العالم قطر 2022 في 20 نوفمبر الأحد القادم.

معلق مباراة مان يونايتد وفولهام اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022

معلق مباراة مان يونايتد وفولهام اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز هو المعلق رؤوف خليف، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة، والتي سيتم بثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية.

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