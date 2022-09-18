معلق مباراة ميلان ونابولي الليلة في الدوري الإيطالي نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

سيكون اليوم عشاق الميلان على موعد مع مواجهة نارية مع نابولي على "سان سيرو"، حيث أن هذه المباراة قد تكون مباراة فض الشراكة على المركز الأول في الكالتشيو، خاصة وأن البيغ ميلان ونابولي كل منهما لديهما في رصيدهما 14 نقطة، وفي حالة فوز أحدهما سيكون المتصدر للدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة.

معلق مباراة ميلان ونابولي الليلة في الدوري الإيطالي

معلق مباراة ميلان ونابولي الليلة في الدوري الإيطالي هو المعلق فارس عوض، حيث أن مباراة نارية مثل هذه المباراة تجمع بين فريقين يلعبان لفض الشراكة على المركز الأول في الكالتشيو، بالتأكيد تحتاج صوتًا مثل صوت فارس عوض ليزيد من حماسة اللقاء وحلاوته.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة ميلان ضد نابولي اليوم الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وستكون قناة1 AD Sports Premium بتعليق فارس عوض.

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