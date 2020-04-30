مكالمة هاتفية تقرب ساني من بايرن ميونيخ

يبدو أن ليروي ساني نجم مانشستر سيتي يقترب من العودة للدوري الألماني بعد مكالمة هاتفية جمعته بهانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ.

ويرتبط اسم ساني بالنادي البافاري منذ الصيف الماضي، فيما حرمته الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الجاري من الالتحاق ببطل ألمانيا وفقاً لتقارير سابقة.

وأكدت صحيفة «بيلد» الألمانية أن مكالمة هاتفية استمرت لـ 30 دقيقة جمعت بين الدولي الألماني وفليك، مشيرةً إلى أن طبيعة المكالمة غير معروفة.

ويعتبر ساني أحد أهم الأهداف لبايرن ميونيخ في سوق الانتقالات القادم، رغم غيابه عن المشاركة مع فريقه هذا الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي.