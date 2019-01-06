ملخص مباراة إشبيلية وأتلتيكو مدريد 1-1 الدوري الإسباني

لاعبو أتلتيكو مدريد يحتفلون بهدف غريزمان

تعادل إشبيلية مع ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفٍ لمثله في مباراة القمة التي جرت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني.

تقدم الفريق الأندلسي عن طريق وسام بن يدر في الدقيقة 37، وعادل أنتوان غريزمان نهاية الشوط الأول للضيوف (45).

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بهذه النتيجة، رفع إشبيلية رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، كما رفع أتلتيكو مدريد رصيده بدوره إلى 35 نقطة في المركز الثاني.