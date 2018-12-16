ملخص مباراة تورينو ويوفنتوس 0-1 الدوري الإيطالي

رونالدو يحيي جماهير يوفنتوس بعد الفوز

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الى فوز ثمين على مستضيفه تورينو بنتيجة (1-0) في مباراة ديربي مدينة تورينو التي اقيمت مساء السبت ضمن الجولة 16 من الدوري الايطالي.

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وسجل رونالدو هدف يوفي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70 ليضمن لفريقه ثلاث نقاط رفع بها رصيده الى 46 نقطة في صدارة الترتيب بعيداً عن نابولي أقرب مطارديه بـ 11 نقطة، في حين توقف رصيد تورينو عند 22 نقطة في المركز السادس.