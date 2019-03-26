ملخص مباراة البرتغال وصربيا 1-1 تصفيات يورو 2020

تعادل منتخبا البرتغال مع ضيفه الصربي بنتيجة 1-1 عقب إصابة قائد الفريق البرتغالي وهدافه كريستيانو رونالدو في عضلات الفخذ الخلفية خلال الشوط الأول من اللقاء لحساب المجموعة الثانية من تصفيات يورو 2020.

ومنح دوسان تاديتش الضيوف التقدم بعد سبع دقائق من البداية عبر ركلة جزاء، قبل أن يغادر رونالدو الملعب ويحل محله بيتسي في الدقيقة 28.

وأدرك المدافع دانيلو التعادل لصاحب الضيافة بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 42.

روني يفضل فوز سيتي بالدوري الإنجليزي عوضاً عن ليفربول

ميسي يوفر على الجامعة المغربية نصف مليار سنتيم

رسالة من رونالدو بعد توقيع قميص ريال مدريد

محرز يكشف هوية قدوته وحلمه مع منتخب الجزائر

مانشستر يونايتد يرصد ربع مليار لضم ثلاثي برتغالي

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها حولت أوكرانيا تأخرها بهدف إلى فوز 2-1 في لوكسمبورغ لتتصدر المجموعة بأربع نقاط من مباراتين متفوقة بنقطة واحدة على لوكسمبورغ وبنقطتين على البرتغال.

وحصدت صربيا نقطة من مباراة واحدة، بينما لا تملك ليتوانيا أي نقاط عقب هزيمتها المفاجئة على أرض لوكسمبورغ يوم الجمعة الماضي.