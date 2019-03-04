ملخص مباراة ذوب آهن آصفهان والزوراء 0-0 دوري أبطال آسيا

من مباراة الفريقين

تعادل ذوب آهن آصفهان الإيراني دون أهداف مع ضيفه الزوراء العراقي على ملعب فولاد شهر لحساب المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا.

وبات في رصيد الفريقين نقطة واحدة لكلٍ منهما في المركز الثاني.

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وشهدت المجموعة مباراة أخرى بين الوصل الإماراتي وضيفه النصر السعودي وانتهت بفوز صاحب الضيافة بهدفٍ دون رد ليعتلي صدارة المجموعة.