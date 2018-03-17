ملخص مباراة سبال ويوفنتوس 0-0 الدوري الإيطالي

ديبالا يحاول تجاوز دفاعات سبال

حسم التعادل السلبي ثاني مواجهات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي، بين سبال وضيفه يوفنتوس المتصدر على ملعب باولو موتزا.

وكان يوفي يمني النفس بتحقيق فوزٍ يبتعد فيه بالصدارة عن مطارده نابولي بتوسيع الفارق بينهما إلى 7 نقاط.

وشهدت المباراة تراجعاً دفاعياً من لاعبي صاحب الضيافة بغية الخروج بنقطة التعادل أمام متصدر الترتيب للخروج من مثلث الهبوط.

ولم يشهد اللقاء خطورة تذكر على مرمى الفريقين، إذ حاول باولو ديبالا في أكثر من مناسبة، لكنه فشل خاصة في الكرات الثابتة.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون 2-0 كأس الاتحاد الإنجليزي

أهداف مباراة سوانزي وتوتنهام 0-3 كأس الاتحاد الإنجليزي

أهداف مباراة ليفربول وواتفورد 5-0 الدوري الإنجليزي

رسمياً: فيفا يقرر استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في كأس العالم 2018

بينيتيز يطالب سليماني بالالتزام في البرنامج البدني المعد له

فيما سعى مدرب يوفنتوس ماسيميليانو آليغري من خلال التغييرات الهجومية أن يخطف هدف الفوز، حيث كاد ماريو ماندجوكيتش أن يفعلها، لكن كرته جاءت بجانب القائم الأيمن.

بهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول، وبفارق 5 نقاط عن نابولي الذي سيواجه جنوى الأحد، ضمن المرحلة ذاتها، فيما ارتقى سبال للمركز السادس عشر ليخرج من مثلث الهبوط برصيد 25 نقطة.

وتنتظر يوفنتوس مواجهة ساخنة أمام ميلان ضمن المرحلة الـ 30 من الدوري الإيطالي عقب العودة من توقف الأجندة الدولية.