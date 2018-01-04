ملخص مباراة نومانسيا وريال مدريد 0-3 كأس ملك إسبانيا

بايل (يمين) يحتفل بهدفه رفقة لوكاس فاسكيز

تغلب ريال مدريد على مستضيفه نومانسيا بثلاثيةٍ نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب لوس باخاريتوس ضمن ذهاب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا ليقترب من بلوغ ربع النهائي.

وجاءت الأهداف عبر غاريث بايل (35 من ركلة جزاء)، وإيسكو (89 من ركلة جزاء)، وبورخا مايورال (90).

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وأكمل صاحب الضيافة اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60 إثر تلقي بابي ديامانكا البطاقة الحمراء.

ويلتقي الفريقان إياباً على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاشر من الشهر الجاري.