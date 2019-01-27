ملخص مباراة كريستال بالاس وتوتنهام 2-0 كأس الاتحاد الإنجليزي

بالاس يطيح بتوتنهام

أطاح كريستال بالاس بضيفه توتنهام هوتسبير من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب سيلهيرست بارك.

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وجاء الهدفان عن طريق كونور ويكهام (9)، وأندروس تاونزيند (34 من ركلة جزاء).