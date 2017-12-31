ملخص مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي 0-0 الدوري الإنجليزي

إصابة جيزوس تثير قلق مانشستر سيتي ومشجعيه

أوقف كريستال بالاس مسيرة الانتصارات المتتالية القياسية لضيفه مانشستر سيتي وتعادل معه دون أهداف على ملعب سيلهيرست بارك ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانفرد سيتي بالرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية برصيد 18 انتصاراً، وكان يبحث عن المزيد من الانتصارات، ولكن هذه المسيرة توقفت على يد غريمه اللندني.

وأخفق مانشستر سيتي في الانفراد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية خارج ملعبه وظل متساوياً مع تشيلسي في الرقم القياسي برصيد 11 انتصاراً متتالياً خارج الأرض.

رسمياً: أتلتيكو مدريد يقدم كوشتا وفيتولو

أهداف مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد 2-3 الودية

صحيفة: رونالدو يسعى لطرد بايل من ريال مدريد

رونالدو يجدد رغبته في الرحيل عن ريال مدريد الصيف القادم

فيديو: لوكاكو يتعرض لإصابة خطيرة

وكان بمقدور كريستال أن يخرج فائزاً، لكن حارس سيتي إيديرسون مورايس تصدى لركلة جزاء نفذها لوكا ميليفوجيفيتش في الوقت بدل الضائع.

وتعرض كلٌ من غابرييل جيزوس وكيفين دي بروينه للإصابة.

وحصد سيتي نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 59 نقطة بفارق 14 نقطة أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي و15 نقطة أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث.