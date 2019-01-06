أهداف مباراة خيتافي وبرشلونة 1-2 الدوري الإسباني

سواريز يحتفل بهدفه

ابتعد برشلونة في صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على مستضيفه خيتافي بهدفين لهدف على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز ضمن المرحلة الـ 18.

جاء هدفا البارسا عن طريق ليونيل ميسي (20)، ولويس سواريز (39)، أما هدف الخاسر الوحيد فجاء عن طريق خايمي ماتا في الدقيقة 43.

ملخص مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد 0-2 الدوري الإسباني

لاتسيو يطلب استعارة مالكوم من برشلونة

رونالدو عن جائزة بوشكاش: هدفي في يوفنتوس كان الأفضل

ريال مدريد الأوفر حظاً في استقطاب إيريكسن

باريس سان جيرمان يكثف مساعيه لضم ثنائي أياكس الواعد

ورفع برشلونة رصيده بهذا الانتصار إلى 40 نقطة في الصدارة، وبفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

أما خيتافي، فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السابع.