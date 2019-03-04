بايرن ميونيخ مرشح لتجاوز دورتموند

فريق بايرن ميونيخ

بعد مطاردة استمرت ثلاثة أشهر وفارق من تسع نقاط، عاد بايرن ميونيخ ليلحق بالمتصدر بوروسيا دورتموند على صدارة الدوري الألماني إثر فوزه الكبير على مستضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 5-1، وخسارة دورتموند أمام مستضيفه أوغسبورغ 1-2 في المرحلة الـ 24.

ورفع بايرن الساعي إلى لقب سابع على التوالي رصيده إلى 54 نقطة، وبات يتخلف بفارق الأهداف فقط عن دورتموند.

وصرح مدرب بايرن نيكو كوفاتش بعد الفوز: "أنا راضٍ تماماً عن النتيجة وأيضاً عن الطريقة التي لعبنا بها رغم أننا كنا نستطيع تسجيل أهداف أكثر في الشوط الأول. لقب البطل هو هدفنا، ونعرف أن هذا الأمر لا يأتي تلقائياً. لا تزال هناك 10 مباريات، ونحن متحمسون لتحقيق هذا الهدف".

وزاد بايرن ميونيخ من الضغوط على دورتموند، ويبدو أن الزخم يصاحب حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبوندسليغا في سباق التتويج باللقب هذا الموسم.

وقال كوفاتش: "استطعنا اللحاق بدورتموند، أصبحت كل الأمور متاحة".

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وقال توماس مولر لاعب وسط بايرن ميونيخ: "تبدأ الأمور من الصفر الآن. في الشتاء لم نكن نعتقد اللحاق بهم بمثل هذا الشكل. بكل وضوح نحن أفضل الآن عما كنا عليه في الخريف. لقد تذوقنا طعم الانتصار".

وفاز البافاري في 11 مباراة من آخر 12 مباراة بالدوري واستطاع أن يعوض فارق التسع نقاط التي كانت تفصله عن دورتموند، الذي فاز بمباراة وحيدة فقط في آخر سبع مباريات بكافة المسابقات.

وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة للفريقين، خاصة أن الفريقين لديهما مهمتان في غاية الصعوبة في دوري الأبطال قبل أن يلتقيا في مباراة صعبة في 6 أبريل المقبل.

وقال المدير الفني الكرواتي: "التتويج بلقب البطولة لن يكون سهلاً، المباريات القادمة الصعبة. لكننا متحفزون بما يكفي لعبورها. الفريق يقوم بعمل جيد للغاية، والأجواء جيدة. الفريق يريد فعلاً التتويج باللقب".

ولا يمكن للأجواء أن تكون أفضل مما هي عليه الآن بالنسبة للبايرن، حيث أن المهاجم روبرت ليفاندوفسكي لديه سبب محدد للاحتفال، خاصة أن الهدفين اللذين سجلهما أمام مونشنغلادباخ رفعا رصيده في الدوري الألماني بشكل عام إلى 195 هدفاً ليتعادل مع كلاوديو بيتزارو مهاجم فيردر بريمن كأكثر اللاعبين الأجانب تسجيلاً للأهداف في تاريخ البوندسليغا.

وسجل البولندي 121 هدفاً لبايرن ميونيخ، ليتفوق على رولاند فولفارت الذي سجل 119 هدفاً في سجل أفضل هدافي النادي البافاري، ويصبح أمامه فقط الثنائي غيرد مولر الذي سجل 365 هدفاً وكارل هاينتز رومينيغه الذي سجل 162 هدفاً في الدوري.