من هو حكم مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022؟

نستعرض لكم من خلال هذه المقالة بعض التفاصيل البارزة عن حكم مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى أسماء بقية الطاقم التحكيمي الذي تم تعيينه لإدارة هذا اللقاء.

تنتظر الماكينات الألمانية مواجهة مصيرية هذا المساء أمام المننخب الإسباني على استاد البيت، حيث أنه لا يوجد خيار أمام المانشافت سوى الفوز وتحصيل الثلاث نقاط، وخلاف ذلك يعني الخروج المبكر من منافسات كأس العالم 2022.

حكم مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022

السيد داني ماكيلي هو حكم مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022، وهو حكم دولي منذ عام 2011، وكان قد أدار العديد من اللقاءت المهمة في مختلف المسابقات والبطولات، وأبرزها تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، ودوري المؤتمر الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا وغيرها من المنافسات الأخرى.

سينضم إلى ماكيلي الطاقم التحكيمي الذي يتألف من الحكم المساعد هيسيل ستيجسترا، والحكم المساعد جان دي فريز، والحكم الرابع في هذا اللقاء وهو إستفان كوفاكس.

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