من هو حكم مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الطاقم الفني الذي سيقود مباراة منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية اليوم الجمعة على أرضية ستاد المدينة التعليمية في كأس العالم قطر 2022.

ويلتقي الفريقان لحساب المجموعة الثامنة من المونديال القطري، ويسعى البرتغاليون لتأكيد صدارتهم بعدما جمعوا 6 نقاط من مباراتين.

بدورهم، يطمح الكوريون الذين يحتلون المركز الثالث برصيد نقطة للإبقاء على آمالهم في العبور رغم صعوبة المهمة أمام "برازيليي أوروبا".

من هو حكم مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية اليوم في كأس العالم 2022؟

سيقود اللقاء الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو فيغيروا، ويساعده مواطناه الحكمان إيزيكييل برايلوفسكي، وغابرييل تشاد.

أما الحكم الرابع فسيكون السنغالي ماجيتي نداي.

ويتولى تقنية الفيديو المساعد (VAR) الحكم الكولومبي نيكولاس غالو، ويساعده الفنزويلي خوان إيرنيستو سوتو أريفالو.