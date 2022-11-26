من هو حكم مباراة السعودية وبولندا اليوم في كأس العالم 2022؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الطاقم التحكيمي الذي سيتولى قيادة مباراة السعودية وبولندا اليوم السبت في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة بين المنتخب السعودي ونظيره البولندي على ستاد المدينة التعليمية ضمن منافسات المجموعة الثالثة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

من هو حكم مباراة السعودية وبولندا ؟

يدير اللقاء المرتقب طاقم تحكيم يقوده البرازيلي ويلتون سامبايو، بمساعدة برونو بوشيليا وبرونو بيرس، فيما أوكلت مهمة الحكم الرابع للبيروفي كيفن أورتيغا.

وتم اختيار الكندي درو فيشر حكماً لتقنية الفيديو، ويساعده الأميركي أرماندو فياريال، أمام حكما حالات التسلل فهما نيكولاس تاران وليودان غونزاليس.

يذكر أن منتخب السعودية يحتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد فوزه التاريخي على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1.