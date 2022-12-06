من هو حكم مباراة المغرب واسبانيا في كأس العالم قطر 2022؟

حكم مباراة المغرب واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم اللقاءات والبطولات التي أدارها خلال مسيرته في عالم التحكيم الدولي.

من المقرر أن تعلن صافرة الحكم اليوم عن بداية مباراة المغرب واسبانيا في كأس العالم قطر 2022، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد المدينة التعليمية، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 في المونديال.

حكم مباراة المغرب واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022

كشف اتحاد الفيفا لكرة القد عن حكم مباراة المغرب واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022، وهو الحكم الأرجنتيني فيرناندو رباليني الذي بدأ مسيرته في التحكيم الدولي عام 2014.

وهي ليست المباراة الأولى التي يكون فيها رباليني حكم الساحة في مباراة المغرب ، حيث سبق له وأن أدار مباراة أسود الأطلس الافتتاحية أمام كرواتيا في مرحلة المجموعات، كما أدار أيضًا لقاء صربيا وسويسرا في نفس الدور من كأس العالم النسخة الحالية.

وسينضم إلى رباليني في الطاقم التحكيمي لهذه المواجهة كل من الحكم المساعد جون بيلاتي، والحكم المساعد الثاني دييغو بونفا، والحكم الرابع رافائيل كلاوس، وحكام تقنية الفار ماورو فيجليانو ونيكولاس جالو.

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موعد مباراة المغرب واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022