من هو معلق مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية 2023؟

تعرف على معلق مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذا الديربي المرتقب الذي سيجمع أبرز النجوم العالميين في الطائف.

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة نارية يوم السبت تجمع بين النصر والهلال على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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المباراة من المقرر أن تنقلها شبكة قنوات الرياضية السعودية إس إس سي، وبالتحديد على قناة SSC 1 HD، وفيما يلي ننقل لكم اسم المعلق الذي وقع عليه الاختيار للتعليق على الديربي.

من هو معلق مباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023؟

كشفت شبكة قنوات الرياضية السعودية عن هوية معلق نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 بين النصر والهلال، ووقع الاختيار على المعلق فهد العتيبي الذي سيتولى مهمة الوصف والتعليق على قناة SSC 1 HD، كما من المتوقع أن يكون المعلق رؤوف خليف متاحًا عبر القناة الصوتية الثانية للتعليق على الديربي المرتقب.