من هو معلق مباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني؟ 

نستعرض معكم من خلال هذه المقالة هوية معلق مباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني 2023، في المواجهة المنتظرة مساء اليوم في الأسبوع 29.

تنطلق صافرة البداية في مباراة برشلونة ضد خيتافي اليوم في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، في إطار منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإسباني.

معلق مباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني

قررت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية تعيين حفيظ دراجي معلق مباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني، حيث سيتولى المعلق الجزائري مهمة الوصف والتعليق على أحداث ومجريات هذا اللقاء الذي سيبث عبر قناة beIN Sports 1 HD.

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مباراة الذهاب كان البارسا قد تغلب على خيتافي بهدف مقابل لا شيء على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، وفي حالة الفوز اليوم سيعود الفارق مع ريال مدريد إلى 13 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني.