من هو معلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني 2023؟

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني 2023 هو المعلق حسن العيدروس، والذي سيتولى مهمة الوصف والتعليق على أحداث الكلاسيكو عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في الكلاسيكو اليوم بين برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني 2023

يدخل البارسا المواجهة هذا المساء على ملعبه "سبوتيفاي كامب نو" ويتطلع إلى توسيع الفارق لـ12 نقطة مع الملاحق والمنافس المباشر ريال مدريد الذي يحل في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

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مباراة اليوم هي مباراة الإياب في مسابقة الليغا، حيث تمكن الميرينغي من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على أرضية ملعبه "سانتياغو برنابيو" بنتيجة 3-1، سجل وقتها الأهداف بنزيما وفالفيردي ورودريغو، أما البارسا سجل لها فيران توريس.