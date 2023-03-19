تعرف على موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل كلاسيكو الأرض المنتظر هذا المساء.

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر كلاسيكو الكرة الإسبانية والذي يلتقي خلاله برشلونة وريال مدريد هذا المساء على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إطار منافسات مسابقة الليغا في الأسبوع 26.

البارسا يدخل هذه المواجهة وهي يعتلي صدارة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، وفوزه في هذا اللقاء على الغريم التقليدي ريال مدريد سيعني أن الليغا حسمت بنسبة كبيرة لصالحه، حيث أن الفارق سيصبح 12 نقطة.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني اليوم الأحد 19 مارس 2023، وسيتم نقل الكلاسيكو عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق حسن العيدروس.

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توقيت مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023 في مختلف الدول العربية: