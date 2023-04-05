من هو معلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في كلاسيكو كأس الملك 2023؟

كشفت شبكة قنوات السعودية الرياضية عن هوية معلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في كلاسيكو كأس الملك 2023، بالإضافة إلى بقية المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذه المواجهة في إياب نصف نهائي البطولة.

من المقرر أن يلتقي هذا المساء برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا 2023 الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات إياب نصف النهائي.

نتيجة الذهاب هي فوز البارسا بهدف مقابل لا شيء للريال، لذا فإن الكلاسيكو اليوم سيكون مليئًا بالحماس والإثارة لأن هوية المتأهل للنهائي لم تحسم بعد.

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في كلاسيكو كأس الملك 2023

أعلنت شبكة قنوات السعودية الرياضية عن هوية معلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في كلاسيكو كأس الملك 2023، حيث وقع الاختيار على المعلق فهد العتيبي.

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وسيتولى فهد العتيبي مهمة التعليق على أحداث ومجريات كلاسيكو كأس الملك الإسباني 2023، والمقرر أن يبث عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على قناة SSC Sports 1 HD، وعبر منصة Shahid VIP.