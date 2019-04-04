موراتا قد يغيب عن مواجهة برشلونة

ألفارو موراتا

من المحتمل أن يغيب مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا عن مباراة فريقه أمام مستضيفه برشلونة السبت المقبل ضمن الدوري الإسباني، بسبب اصابته بالتواء في كاحل القدم اليمنى.

فقد تعرض موراتا للإصابة في مباراة فريقه أمس الأول أمام جيرونا، وتم استبداله في الدقيقة 85.

وأثبتت الفحوصات التي أجريت للاعب أمس، معاناة نجم هجوم المنتخب الإسباني من إصابة قوية.

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وقال أتلتيكو مدريد في بيان: "التقرير الطبي يشير إلى أن لاعبنا يعاني من التواء في الكاحل".

يُذكر أن النادي المدريدي فاز بالمباراة بهدفين نظيفين سجلهما دييغو غودين وأنتوان غريزمان.