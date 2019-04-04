يوفنتوس يجدد عقد ماندجوكيتش

ماريو ماندجوكيتش

أعلن يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي اليوم (الخميس)، عن تمديد عقد مهاجمه ماريو ماندجوكيتش حتى 2021.

ومن المتوقع أن يحصل الدولي الكرواتي السابق بموجب العقد الجديد على راتب سنوي قدره 5 ملايين و500 ألف يورو إلى جانب حوافز أخرى، بزيادة قدرها مليون يورو عن راتبه السابق.

وانضم ماندجوكيتش الذي يكمل عامه الثالث والثلاثين الشهر المقبل إلى يوفي في 2015 قادماً من أتلتيكو مدريد.

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وسبق للمهاجم المخضرم اللعب في صفوف أن كاي زاغرب ودينامو زاغرب وفولفسبورغ وبايرن ميونيخ.

وسجل المهاجم الكرواتي 43 هدفاً خلال 159 مباراة مع يوفنتوس. كما ساهم ماندجوكيتش بـ24 تمريرة حاسمة، وفاز مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات.