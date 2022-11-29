مورغان: رونالدو يصر على أنه مسجل هدف البرتغال الأول في أوروغواي

كشف الصحفي البريطاني بيرس مورغان اليوم الثلاثاء أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أرسل له رسالة نصية أكد فيها أنه مسجل هدف منتخب بلاده الأول أمس في شباك أوروغواي (2-0) في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وباشر النجم البالغ من العمر 37 عاماً بالاحتفال سريعاً بعدما بدا أنه لامس الكرة برأسه بعد عرضية برونو فيرنانديش التي انتهى بها المطاف داخل شباك أوروغواي.

لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن أن المهاجم المخضرم لم يلمس الكرة برأسه ونسب الهدف لصالح فيرنانديش.

ماذا قال مورغان عن رونالدو ؟

لكن رونالدو أكد أن الهدف يجب أن يسجل باسمه، حتى أنه أرسل رسالة نصية إلى مورغان مباشرة بعد المباراة.

وقال الإعلامي البريطاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أكد كريستيانو لي أنه لمس الكرة. وفيرنانديش يؤيد ذلك".

يذكر أن المنتخب البرتغالي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة وضمن التأهل لبلوغ دور الـ 16.