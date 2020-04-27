مورينيو: البرازيلي رونالدو هو الأفضل

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، عن اللاعب الذي يراه أفضل من ليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس).
وقال البرتغالي في تصريحات أبرزتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «أفضل لاعب على الإطلاق؟ إنه رونالدو الظاهرة».
وأضاف: «تمتع كريستيانو وميسي بمسيرة احترافية أطول، وظل الثنائي في القمة لمدة 15 عاماً».
وتابع: «رغم ذلك، إذا كنا نتحدث بدقة عن الموهبة والمهارة، فلا أحد يتفوق على رونالدو نازاريو. عندما كان في برشلونة مع بوبي روبسون، أدركت أنه أفضل لاعب رأيته على الإطلاق».
وأتم: «قتلت الإصابات مسيرة احترافية كان يمكن أن تكون أكثر تميزاً، حيث أن الموهبة التي تمتع بها هذا الشاب البالغ 19 عاماً كانت لا تصدق في ذلك الوقت».
Via SyndiGate.info
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