مورينيو: البرازيلي رونالدو هو الأفضل

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، عن اللاعب الذي يراه أفضل من ليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

وقال البرتغالي في تصريحات أبرزتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «أفضل لاعب على الإطلاق؟ إنه رونالدو الظاهرة».

وأضاف: «تمتع كريستيانو وميسي بمسيرة احترافية أطول، وظل الثنائي في القمة لمدة 15 عاماً».

وتابع: «رغم ذلك، إذا كنا نتحدث بدقة عن الموهبة والمهارة، فلا أحد يتفوق على رونالدو نازاريو. عندما كان في برشلونة مع بوبي روبسون، أدركت أنه أفضل لاعب رأيته على الإطلاق».

وأتم: «قتلت الإصابات مسيرة احترافية كان يمكن أن تكون أكثر تميزاً، حيث أن الموهبة التي تمتع بها هذا الشاب البالغ 19 عاماً كانت لا تصدق في ذلك الوقت».