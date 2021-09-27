مورينيو: التحكيم دمر ديربي لاتسيو وروما الرائع

انتقد جوزيه مورينيو مدرب روما التحكيم في مباراة الديربي المثير الذي جمع فريقه بلاتسيو والذي أقيم على ملعب أولمبيكو مساء الأحد ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.

وسقط الجيالوروسي بصعوبة أمام البيانكوتشيليستي بهدفين لثلاثة أمس ليتراجع إلى المركز الرابع، فيما قفز لاتسيو إلى المركز السادس.

ورأى المدير الفني البرتغالي أن الحكم ماركو غويدا الذي أشهر البطاقة الصفراء في 6 مناسبات فشل في السيطرة على اللقاء القوي بالشكل المطلوب.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها شبكة "DAZN" الرياضية: "للأسف، دمر الحكم والفار (VAR) مباراة رائعة، لأنهم لم يكونوا بمستوى اللقاء."

"هدف لاتسيو الثاني كان ممكن أن يعني التعادل لروما (في إشارة لخطأ داخل منطقة الجزاء لم يحتسب لنيكولا زانيولو جاء بعده مباشرة هدف الخصم الثاني عن طريق بيدرو).

"كما كان من الضروري إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه لوكاس ليفا، أعتقد أن فريقي كان الطرف الأفضل على أرض الملعب اليوم (أمس)."

"تحسنت الكرة الإيطالية بشكل ملفت مقارنة بما كانت عليه قبل عقد من الزمن من حيث جودة الأداء والتوجه الهجومي والرغبة في تحقيق الفوز."