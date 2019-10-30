مورينيو منع تعاقد مانشستر يونايتد مع أوباميانغ

كشف تقرير إعلامي، عن إهدار مانشستر يونايتد فرصة التعاقد مع بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال الحالي، خلال فترة وجوده في بوروسيا دورتموند.

وتعاقد الغانرز مع الدولي الغابوني في شتاء 2018، مقابل 56 مليون جنيه استرليني، وفي ذلك الوقت كان يونايتد يبحث عن بديل لزلاتان إبراهيموفيتش.

وقالت صحيفة "ميترو" البريطانية أن أوباميانغ كان ضمن أهداف مانشستر يونايتد، لكنه تراجع عن ضمه لعدة أسباب أهمها أنه كان يبلغ 28 عاماً، ولم يرغب النادي في دفع 56 مليون جنيه لضمه.

وأوضحت: "كان جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد متشككاً في قدرة أوباميانغ على قيادة الهجوم، ورأى أنه ليس جيداً بما فيه الكفاية".

وقرر مورينيو وقتها التعاقد مع روميلو لوكاكو، لكن سجل أوباميانغ التهديفي مع آرسنال جعل إدارة يونايتد تتساءل عن مدى صحة قرارها بشأن النجم الغابوني الذي سجل 49 هدفاً خلال 77 مباراة بقميص آرسنال حتى الآن.