مورينيو يريد ضم هاري ماغواير إلى كتيبة الدفاع في روما

من المتوقع أن يودع كابتن مانشستر يونايتد ومدافعه الصلب هاري ماغواير صفوف النادي نهاية الموسم الحالي، وذلك في ظل انتهاء عقده وعدم نية النادي الإنجليزي التجديد.

ويقع ماغواير حاليًا ضمن اهتمامات بعض الأندية خارج إنجلترا، وتحديدًا في إيطاليا من قبل مدرب نادي روما السيد جوزيه مورينيو الذي يريد الاستفادة من خدمات المدافع الإنجليزي الموسم القادم.

هاري ماغواير (المصدر: أ ف ب)

مورينيو يريد هاري ماغواير في صفوف دفاع روما الموسم القادم

كشف موقع "Tribalfootball" أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كسب الرهان من قبل عندما تعاقد مع المدافع الإنجليزي كريس سمولينغ، وقد يتمكن من كسب الرهان مرة أخرى من خلال التعاقد مع مدافع بمواصفات عالمية مثل ماغواير وإتاحة الفرصة له للعب في الدوري الإيطالي.

من ناحية أخرى، ستكون هناك إمكانية لنادي روما ومورينيو أن يتعاقدوا مع أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم فقط مقابل 30 مليون يورو، وهو مبلغ كافٍ لقاء خدمات ماغواير هذه الأيام.

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