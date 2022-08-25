موعد قرعة الدوري الأوروبي 2022-2023 لا يقل أهمية عن باقي البطولات خلال الموسم الكروي، حيث تتنافس في هذه البطولة أندية قوية تلعب بروح قتالية وأحيانًا يكون بعض هذه الأندية من الأندية العريقة والكبيرة في أوروبا مثل مانشستر يونايتد.

النسخة الماضية من الدوري الأوروبي استطاع أن يتوج بها نادي آينتراخت فرانفكورت الألماني بعد الفوز بركلات الترجيح أمام نادي رينجرز.

ومن المقرر أن تتواجد أندية من العيار الثقيل ولها وزنها في الكرة الأوروبية في الدوري الأوروبي 2022-2023، من أبرزها نادي مانشستر يونايتد، آرسنال، روما، ريال سوسيداد وغيرهم.

آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي (المصدر: أ ف ب)

موعد قرعة الدوري الأوروبي 2022-2023 والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد قرعة الدوري الأوروبي 2022-2023 يوم الجمعة 26 أغسطس 2022، وستقام القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة إسطنبول في تركيا، وستبدأ القرعة في تمام الساعة 2:00 م بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي 2022-2023 هي قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة بي إن سبورت الإخبارية، كما سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي حفل القرعة على الهواء مباشرة.

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