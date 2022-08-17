موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والأندية المشاركة

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو حدث مهم يتابعه الملايين حول العالم، وذلك لمعرفة الأندية التي ستلتقي مع بعضها في دور المجموعات وما هي المواجهات القوية التي ستسفر عنها القرعة لهذا الموسم الجديد.

وتعد بطولة دوري أبطال أوروبا من البطولات المهمة للأندية حول العالم، حيث يتنافس عليها كل عام كبار أوروبا بشراسة بهدف حمل ذات الأذنين التي باتت تنافس بأهميتها أكبر البطولات حتى أن البعض يفضلها على البطولات الكبيرة التي يتنافس فيها المنتخبات الرسمية وليس الأندية.

النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا كانت مشوقة جدًا وشهد الجميع في الأدوار الإقصائية مباريات من العيار الثقيل، ولعل أبرزها كانت مباراة مانشستر سيتي مع ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 يوم الخميس 25 أغسطس 2022 في تمام الساعة 7:00 م بتوقيت السعودية، وتم تحديد مكان إقامة القرعة في مدينة إسطنبول في تركيا، كما سيتم توزيع جوائز أفضل لاعب ومدرب في الموسم الماضي خلال نفس الحفل.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا هي قنوات بي إن سبورتس، كما سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي الحفل على الهواء مباشرة.

الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

ريال مدريد، ليفربول، بوروسيا دورتموند، كلوب بروج، آينتراخت فرانكفورت، تشيلسي، سالزبورج، سيلتيك، دينامو زغرب، برشلونة، شاختار دونيتسك، ميلان، يوفنتوس، إنتر، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد، نابولي، باريس سان جيرمان، إشبيلية، سبورتنج لشبونة، بورتو، لايبزيج، باير ليفركوزن، أياكس، توتنهام، مارسيليا.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في 6 سبتمبر 2022، وتنتهي المباريات في مرحلة المجموعات في 2 نوفمبر 2022.

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