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موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2022-2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 08 آب / أغسطس 2022 - 10:39
قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023 (المصدر: أ ف ب)
TOPSHOT - This picture shows the trophy prior to the draw of the Confederation of African Football's (CAF) Champions league at the Ritz Carlton Hotel in Cairo on December 28, 2018. / AFP / MOHAMED EL-SHAHED

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن موعد انطلاق الموسم الجديد من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023، والذي فاز في نسخته الماضية الوداد المغربي، ومواطنه نهضة بركان هو أحدث المتوجين بكأس الكونفدرالية خلال الموسم الماضي.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2022-2023

قرر اتحاد كرة القدم الإفريقي أن يتم إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022 في مقر "الكاف" في القاهرة في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت السعودية، ومن خلال الموقع الرسمي للكاف، تم الكشف أيضًا عن مواعيد الجولات التمهيدية أو الجولة الأولى للمباريات سواء الذهاب أو العودة، والتي من المقرر أن تكون بين 9-11 سبتمبر و 16-18 سبتمبر 2022، والدور الثاني الذهاب والعودة بين 7-9 أكتوبر و 14-16 أكتوبر 2022.

 أما الدور الثاني الإضافي لبطولة كأس الكونفدرالية يقام ذهابا في 2 نوفمبر والعودة يوم 9 من الشهر ذاته.

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كلمات دالة:دوري أبطال إفريقياالاتحاد الإفريقي لكرة القدم

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