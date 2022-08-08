كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن موعد انطلاق الموسم الجديد من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023، والذي فاز في نسخته الماضية الوداد المغربي، ومواطنه نهضة بركان هو أحدث المتوجين بكأس الكونفدرالية خلال الموسم الماضي.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2022-2023

قرر اتحاد كرة القدم الإفريقي أن يتم إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022 في مقر "الكاف" في القاهرة في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت السعودية، ومن خلال الموقع الرسمي للكاف، تم الكشف أيضًا عن مواعيد الجولات التمهيدية أو الجولة الأولى للمباريات سواء الذهاب أو العودة، والتي من المقرر أن تكون بين 9-11 سبتمبر و 16-18 سبتمبر 2022، والدور الثاني الذهاب والعودة بين 7-9 أكتوبر و 14-16 أكتوبر 2022.

أما الدور الثاني الإضافي لبطولة كأس الكونفدرالية يقام ذهابا في 2 نوفمبر والعودة يوم 9 من الشهر ذاته.

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