البوابة – نستعرض معكم من خلال هذه المقالة موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذا الحدث المنتظر.

اختتمت يوم أمس مباريات دور الـ16 في أمجد البطولات الأوروبية بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 22-23، واكتملت قائمة الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي بعد مواجهات قوية وحماسية شهدها عشاق الساحرة المستديرة الأسابيع الماضية.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة

بعد أن أسدل الستار يوم أمس على منافسات دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، يترقب الجميع معرفة المواجهات القادمة بعد إجراء قرعة دور ربع النهائي.

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ومن المقرر أن تقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023 في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية هذا الحدث عبر قناة beIN Sports News الإخبارية.

وكانت 8 أندية قد نجحت في الوصول إلى دور ربع النهائي في دوري الأبطال وهم: بايرن ميونخ ، ميلان ، تشيلسي، مانشستر سيتي، ريال مدريد، إنتر، بنفيكا، نابولي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي في الفترة ما بين 11 إلى 19 أبريل القادم، في حين تم تحديد مواعيد مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 9 إلى 17 مايو ، والمباراة النهاية في إسطنبول بتاريخ 10 يونيو 2023.