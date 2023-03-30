تعرف على موعد قرعة كأس آسيا 2023 في قطر والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى المنتخبات التي تأهلت لهذه البطولة الآسيوية، وعلى أي أساس سيتم إجراء القرعة بين هذه المنتخبات.

من المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس آسيا 2023 في الدولة التي أبهرت العالم بتنظيم مونديال 2022 وهي دولة قطر، حيث تعد هذه البطولة من أهم البطولات التي تطمح المنتخبات الفوز بها والتربع من خلالها على عرش القارة.

موعد قرعة كأس آسيا 2023 في قطر والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد القاري أن موعد قرعة كأس آسيا 2023 يوم 11 مايو 2023، وسيتم إذاعة مجريات القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports.

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ومن المقرر أن تقام قرعة كأس آسيا 2023 في الحي الثقافي "كتارا" في العاصمة القطرية الدوحة، وفيما يلي نستعرض معكم المنتخبات المتأهلة مع تصنيفها الجديد في مستويات قرعة كأس آسيا:

المستوى الأول: السعودية، قطر، اليابان ، إيران، كوريا الجنوبية، استراليا

المستوى الثاني: العراق، الإمارات، عمان، أوزبكستان، الصين، الأردن

المستوى الثالث: البحرين، سوريا، فلسطين، قيرغيزستان، فيتنام، لبنان

المستوى الرابع: الهند، طاجكستان، تايلند، ماليزيا، هونغ كونغ، أندونيسيا