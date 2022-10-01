موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

بعد غياب امتد لأكثر من أسبوعين، تعود من جديد الإثارة والحماس في أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي اليوم آرسنال مع توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة التاسعة على "إستاد الإمارات".

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز اليوم، حيث أن آرسنال يريد حصد الثلاث نقاط لتأكيد الصدارة في البريميرليغ، في حين أن توتنهام يتطلع للإطاحة بالمدفعجية والوصول إلى النقطة 20 للتربع على ترتيب الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، حيث تنطلق صافرة البداية في الساعة 2:30 م بتوقيت السعودية، في المباراة التي ستقام على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الأسبوع التاسع.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة آرسنال ضد توتنهام عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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