موعد مباراة أتالانتا وتورينو في الدوري الإيطالي اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، حيث يلتقي كلا الفريقين اليوم لتثبيت الأقدام بين الكبار في الكالتشيو وضمان البقاء في صدارة الترتيب.

ويحتل حاليًا كل من أتالانتا وتورينو المركز 7 في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط، حيث يبعد كلا الفريقين عن متصدر الكالتشيو حاليًا نادي روما بفارق 3 نقاط، مما يعني أن فوز أتالانتا أو تورينو اليوم سيضع أحدهما في صدارة الدوري إلى جانب ذئاب روما.

موعد مباراة أتالانتا وتورينو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

موعد مباراة أتالانتا وتورينو في الدوري الإيطالي اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، حيث يستضيف أتالانتا نظيره تورينو مساء اليوم على ملعب جيويس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وسيتم بث مباراة أتالانتا وتورينو في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وتحديدًا على قناة AD Sports Premium 1، بالإضافة إلى قناة أخرى وهي StarzPlay App.

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