موعد مباراة الهلال والزمالك في كأس لوسيل 2022 يتصدر محركات البحث على غوغل، حيث يترقب جماهير كلا الفريقين مشاهدة هذه المواجهة بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والزمالك على ملعب "لوسيل" الذي سيتم افتتاحه في نفس يوم المباراة، حيث أن هذا الملعب هو أكبر ملاعب مونديال قطر 2022، وستلعب عليه عدد من مباريات كأس العالم 2022، كما سيكون "لوسيل" هو ملعب المباراة النهائية لكأس العالم 2022.

(Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

موعد مباراة الهلال والزمالك في كأس لوسيل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال والزمالك في كأس لوسيل هو يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 في قطر على ملعب "لوسيل"، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:00 م بتوقيت مصر، 9:00 م بتوقيت السعودية.

وسيتم بث مباراة الهلال والزمالك الودية في كأس لوسيل على قناة الكاس القطرية المفتوحة، كما ستبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المجانية.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الزمالك في كأس لوسيل 2022

التشكيل | 4-4-1-1

عبد الله المعيوف

ناصر الدوسري - علي البليهي - محمد جحفلي - سعود عبد الحميد

سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - جوستافو كويار - موسى ماريجا

أندريه كاريو

أوديون إيجالو

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الهلال في كأس لوسيل 2022

التشكيل | 4-5-1

محمد عواد

أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

إمام عاشور – إسلام جابر – محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو"

سيف الدين الجزيري

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