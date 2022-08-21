  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. موعد مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 21 آب / أغسطس 2022 - 07:27
موعد مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال (المصدر: أ ف ب)
Atletico Madrid's French forward Antoine Griezmann (C) celebrates scoring his team's third goal during the Spanish league football match between Getafe CF and Club Atletico de Madrid at the Alfonso Perez Coliseum stadium in Getafe on August 15, 2022. (Photo by Thomas COEX / AFP)

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في الدوري الإسباني ينتظره اليوم متابعي الليغا، حيث يسعى أتلتيكو في الجولة الثانية أن يحقق الانتصار بقياة سيميوني لحصد ثلاث نقاط أخرى بعد تحقيق العلامة الكاملة في الجولة الأولى، وأيضًا هو نفس الحال بالنسبة لنادي فياريال الذي يسعى لمواصلة الانتصارات بقيادة أوناي إيمري.

ترتيب نادي أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني حاليًا هو السادس برصيد 3 نقاط، في حين أن ترتيب فياريال الخامس برصيد 3 نقاط أيضًا، ولا يطمح أي من الفريقين اليوم أن يخسر أي نقاط، لأن البدايات مهمة وقد تحدد مصير النادي على مدى الموسم بشكل كامل. 

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في الدوري الإسباني هو اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 في تمام الساعة 8:30 م بتوقيت السعودية على ملعب ميتروبوليتانو، والقنوات الناقلة لهذه المباراة هي قنوات بي إن سبورتس: beIN Sports HD 1.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

تقارير إسبانية تكشف موعد عودة ميسي إلى برشلونة

كلمات دالة:أتلتيكو مدريدفياريالالدوري الإسبانيدييغو سيميونيأوناي إيمري

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...