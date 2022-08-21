موعد مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في الدوري الإسباني ينتظره اليوم متابعي الليغا، حيث يسعى أتلتيكو في الجولة الثانية أن يحقق الانتصار بقياة سيميوني لحصد ثلاث نقاط أخرى بعد تحقيق العلامة الكاملة في الجولة الأولى، وأيضًا هو نفس الحال بالنسبة لنادي فياريال الذي يسعى لمواصلة الانتصارات بقيادة أوناي إيمري.

ترتيب نادي أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني حاليًا هو السادس برصيد 3 نقاط، في حين أن ترتيب فياريال الخامس برصيد 3 نقاط أيضًا، ولا يطمح أي من الفريقين اليوم أن يخسر أي نقاط، لأن البدايات مهمة وقد تحدد مصير النادي على مدى الموسم بشكل كامل.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في الدوري الإسباني هو اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 في تمام الساعة 8:30 م بتوقيت السعودية على ملعب ميتروبوليتانو، والقنوات الناقلة لهذه المباراة هي قنوات بي إن سبورتس: beIN Sports HD 1.

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