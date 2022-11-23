موعد مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة في المجموعة الخامسة.

تبدأ اليوم مباريات المجموعة الخامسة بمواجهة قوية تجمع بين منتخب ألمانيا ومنتخب اليابان على استاد خليفة الدولي، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة هذا اللقاء لمشاهدة كيف سيبدأ المانشافت مشواره في البطولة خاصة أمام الكمبيوتر الياباني الذي لا يمكن الاستهانة به في مثل هذه المحافل الكروية.

موعد مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الأربعاء 23 نوفمبر 2022

الموعد: 4:00 مساءً بتوقيت السعودية

المناسبة: كأس العالم – دور المجموعات

الملعب: استاد خليفة الدولي

المعلق: روؤف خليف ، خليل البلوشي

القناة: beIN Sports HD 1 Max \ Alkass EXTRA One HD

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