موعد مباراة أياكس ونابولي في دوري أبطال أوروبا نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف اليوم نادي أياكس أمستردام الهولندي نظيره نادي نابولي الإيطالي على ملعب "يوهان كرويف"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويتطلع اليوم أبناء الجنوب في نابولي لتحقيق انتصار ثالث وتأكيد صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، في حين سيحاول أياكس حصد الثلاث نقاط على أرضه للبقاء في المنافسة في المجموعة التي تضم أيضًا نادي ليفربول الإنجليزي الذي يلتقي اليوم مع رينجرز آخر المجموعة.

موعد مباراة أياكس ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة أياكس ونابولي في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، حيث تنطلق صافرة البداية على ملعب "يوهان كرويف" في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة أياكس ضد نابولي على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD XTRA 1.

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