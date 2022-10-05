موعد مباراة إشبيلية ضد بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذه المواجهة اليوم مساءً.

يستضيف اليوم نادي إشبيلية الإسباني نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكما يعلم الجميع، فإن إشبيلية يعاني هذا الموسم ومعظم نتائجه كانت مخيبة للآمال منذ بداية الموسم وحاليًا لا يمتلك إلا نقطة واحدة فقط في المجموعة التي يتصدر فيها مانشستر سيتي برصيد 6 نقاط، والوصيف بوروسيا دورتموند برصيد 3 نقاط الذي يسعى هو الآخر للفوز لتعزيز فرصه بالتأهل للدور المقبل.

موعد مباراة إشبيلية ضد بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة إشبيلية ضد بوروسيا دورتموند اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، وستنطلق صافرة البداية الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا هي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا عبر قناةEnglish beIN Sports HD 2.

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