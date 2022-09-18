موعد مباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

يستعد اليوم عشاق الكرة الأوروبية لمتابعة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، حيث يحل اليوم إنتر ميلان ضيفًا على أودينيزي على ملعب "الفريولي".

ويسعى إنتر ميلان اليوم لتحقيق فوزه الخامس هذا الموسم في الدوري، على أمل زيادة رصيد النقاط إلى 15 نقطة وزيادة فرص اللحاق بالأوائل في ترتيب الدوي الإيطالي مثل نابولي وأتالاتنا وميلان الذين لديهم حاليًا قبل لقاءات اليوم 14 نقطة.

موعد مباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

موعد مباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، حيث يحل إنتر ميلان ضيفًا على أودينيزي على ملعب "الفريولي" في تمام الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت السعودية، في منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة إنتر ضد أودينيزي على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وتحديدًا على قناة AD Sports Premium 1، أو من خلال قنوات StarzPlay App.

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