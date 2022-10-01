موعد مباراة إنتر وروما في الدوري الإيطالي نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

تعود الإثارة والحماس من جديد وتستمر طيلة شهر أكتوبر في مختلف الدوريات الأوروبية، حيث يلتقي اليوم إنتر مع روما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويسعى كلًا من إنتر ميلان وروما لتحقيق الفوز اليوم على حساب الآخر لحصد الثلاث نقاط والتعويض قليلًا عن النتائج المخيبة للآمال لكليهما، سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الأوروبي.

موعد مباراة إنتر وروما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

موعد مباراة إنتر وروما في الدوري الإيطالي اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، حيث تنطلق صافرة البداية في الساعة 7:00 م بتوقيت السعودية، في المباراة التي ستقام على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة إنتر ميلان ضد روما عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وتحديدًا على قناة AD Sports Premium 1.

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